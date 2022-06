Zahlen, Daten, Fakten Gehälter in der IT

B eruflich irgendwas mit IT zu machen, ist nach wie vor eine gute Idee. In vielen Regionen rangeln die Arbeitgeber um Technikexperten, was sich unter anderem in steigenden Gehältern widerspiegelt. Der Verdienst hängt aber stark von der Spezialisierung ab. Als Softwareentwickler oder Admin ist man heiß begehrt und wird im Schnitt besser bezahlt als Menschen, die Geräte und Software so gestalten, dass man sie besser bedienen kann, und auch besser als die Leute im IT-Support, die die Fehlerchen der anderen ausbaden müssen.

Wie in vielen anderen Berufsfeldern steigen die Gehälter mit der Berufserfahrung und außerdem, wenn man Personal führt. Frauen erhalten auch in der IT weniger Geld als Männer, wobei das auch ein Summeneffekt ist, der widerspiegelt, dass noch immer Leitungsfunktionen vorwiegend männlich besetzt werden und Frauen häufiger als Männer in Teilzeit arbeiten. (mil@ct.de)