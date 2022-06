Noch besser hören Geräuschunterdrückung und Klang des Vorgängers waren schon gut. Der Test zeigt, dass Sony mit dem WH-1000XM5 dessen zwei Schwachstellen beseitigt hat: Transparenzmodus und Mikrofonqualität.

Optisch setzt sich der neue ANC-Kopfhörer von Sony, der WH-1000XM5, eindeutig von seinen Vorgängern ab und wirkt weniger klobig als XM4 und XM3. Die Ohrmuscheln sind weiterhin relativ flach, aber etwas größer dimensioniert als beim Vorgänger, sodass auch mittelgroße Ohren Platz darunter haben. Für den Transport sind die Ohrmuscheln dreh-, aber nicht mehr klappbar.

Am Kopfhörer befinden sich neben USB-C-Lade- und Klinkenbuchse zwei Bedienflächen, die das Gerät in den Pairing-Modus versetzen oder zwischen Transparenz- und ANC-Modus (Active Noise Cancelling, Geräuschunterdrückung) wechseln. Lautstärke und Wiedergabe steuert ein Touchfeld auf der rechten Ohrmuschel. Handauflegen leitet die Umgebungsgeräusche durch und senkt die Lautstärke. In der App kann man auch den Klang per Preset oder individuell per Equalizer anpassen.