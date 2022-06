Programmwähler Das kleine Gnome-Programm Junction hilft Leuten, die mehr als eine Standardanwendung pro Dateityp brauchen.

Soll die HTML-Datei im Browser oder im Editor geöffnet werden? Die URL in Firefox oder Chromium? Ein Bild nur kurz betrachtet oder per Spezialprogramm bearbeitet werden? Manchmal ist es lästig, nur ein Programm als Standardanwendung für einen Dateityp und nur einen Browser als Standardbrowser definieren zu können.

In diese Bresche springt unter Gnome das Helferlein Junction. Es lässt sich als Standardbrowser oder Standardanwendung für beliebige Dateitypen festlegen. Danach öffnet der Klick auf einen Link oder der Doppelklick auf eine Datei ein übersichtliches Fenster in der Optik von Gnomes Programmwechsler und zeigt Applikationen an, die mit URLs beziehungsweise dem jeweiligen Dateityp umgehen können. Per Maus oder Tastatur wählt man das gewünschte Programm.