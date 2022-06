Schlüsselfinger Die smarten Türschlösser von Nuki sind beliebt. Wir haben getestet, wie gut sie sich mit dem Ekey Uno per Fingerscan öffnen und schließen lassen.

Der Fingerabdruckscanner „Uno for Nuki“ vom Hersteller Ekey öffnet Haustüren auf Fingertipp. Er verbindet sich via Bluetooth LE mit den Smart-Home-Schlössern von Nuki und steuert sie (siehe Test in c’t 12/2022, S. 96). Man klebt oder schraubt den Scanner neben die Eingangstür, den Strom bezieht er aus dem entnehmbaren, etwa sechs Monate haltenden Akku oder über eine 12-Volt-DC-Leitung. Gegen Staub und Regen ist er nach IP54 geschützt.

Zur Einrichtung und Verwaltung braucht man die Ekey-Uno-App. Über den QR-Code der mitgelieferten Key-Card (nicht verlieren!) klinkt man sich in das vom Scanner aufgezogene WLAN ein – zu etwas anderem als dieser Ersteinrichtung dient das WLAN nicht. Mit zwei Fingerscans legt man den ersten Benutzer als Admin an; bis zu 20 weitere Benutzer kann das Gerät verwalten. Um nun das Nuki-Schloss via Bluetooth LE mit dem Scanner zu verbinden, versetzt man es in den Kopplungsmodus.