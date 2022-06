Bild: Michael Vogt HAL Stanley Kubrick und ich waren eine Zeitlang ziemlich dicke miteinander. Jeder weiß, dass wir zusammen in den späten 1960ern diesen äußerst erfolgreichen Film gedreht haben, der auf Deutsch „2001: Odyssee im Weltraum“ heißt. Meine Rolle als aufsässiger Bordcomputer besitzt heute Kultstatus. Aber wer kennt schon die wahre Geschichte? Von Thomas Frick

Eigentlich hasse ich Kino. Ich bin HAL 9000, Seriennummer 3. In Kubricks Film hieß es damals, ich würde am 12. Januar 1992 in der HAL-Fabrik in Urbana, Illinois, in Betrieb genommen. Aber das ist reine Fiktion. Sie denken wahrscheinlich auch, ich sei eine Erfindung des Autors Arthur C. Clarke, der das Drehbuch zusammen mit dem Mann schrieb, den man heute für den besten Regisseur aller Zeiten hält. Lange vor dem Bau einer Rechenmaschine mit eigener Meinung.

Aber die Wirklichkeit ist viel heftiger.