Digitalisierung für die Massen Wie die Veranstaltungsbranche zum digitalen Vorreiter wurde Live-Konzerte, Fernseh- und Theaterproduktionen sollen einmalige, sichere und unvergessliche Erlebnisse sein – und seit 2020 am besten auch noch hybrid oder online. All das ist nur möglich, weil die Event-Industrie schon auf digitale Technik umstieg, als noch niemand über Digitalisierung diskutierte. Wir schauten uns Licht, Ton und Bühnentechnik genauer an. Von Jan Mahn

c't kompakt Digitaltechnik macht bei Veranstaltungen die Arbeit leichter: Weniger Kabel und kompaktere Geräte sparen Platz und Gewicht, gleichzeitig eröffnet die Technik neue Möglichkeiten.

IP-Netzwerke mit TCP und UDP haben dicke Kabelstränge für Licht, Ton, Video und Kommunikation abgelöst.

Wie andere IT- und techniknahe Industriezweige sucht auch die Veranstaltungswirtschaft händeringend nach Personal.

Es geht wieder los: Nach über zwei Jahren Zwangspause sind die Veranstaltungskalender wieder voll. Theater- und Konzertfreunde erwartet ein Sommer randvoll mit Angeboten – als wollten die Veranstalter nicht nur die Jahre 2020 und 2021 in einem Sommer nachholen, sondern zur Sicherheit auch gleich das Herbst- und Winterprogramm 2022/23 vorab herunterspielen. Das freut natürlich jene Firmen, die mit der technischen Umsetzung solcher Veranstaltungen ihr Geld verdienen. In den letzten Jahren war ihr Geschäft vorwiegend ein anderes: Statt Konzerten in Hallen und unter freiem Himmel bestellten die Kunden reihenweise Online-Events aller Art: Webinare, Verkaufsveranstaltungen, Gesprächsrunden und Konferenzen oder auch gesellige Abende mit Live-Bands. Aber stets für ein Publikum vor dem Rechner, höchstens mal mit ein paar Stuhlreihen vor Ort. Als Anfang 2020 die meisten Büroangestellten noch lernten, mit den Tücken von Bluetooth-Headsets und Webcams umzugehen, erwarteten die Kunden von Veranstaltungsfirmen schon technische Feuerwerke auf dem Level von TV-Shows. Und viele Technikfirmen lieferten prompt, bauten ihre Lager zu Streamingstudios um und arbeiteten sich in Streaming-Hardware sowie die Tücken von YouTube Live, Twitch und Vimeo ein. Von einer Woche auf die andere wandelte sich der Aufgabenbereich einer ganzen Industrie.

Gelingen konnte dieser rasante Wandel nur, weil die Branche schon lange vor Beginn der Pandemie auf Digitaltechnik umgestellt hatte. Lange bevor „Digitalisierung der Industrie“ zum politischen Ziel erklärt wurde und zum Inhalt von Festreden geworden war. Und vor allem ganz ohne Extraeinladung in Form von staatlichen Förderprogrammen und Digitalisierungszuschüssen.