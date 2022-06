Zahlen, Daten, Fakten Das Tor-Netz in Kriegszeiten

Hierzulande oft nur als Tummelplatz für Kriminelle wahrgenommen, ist das Darknet in etlichen, vor allem autoritären Staaten ein wichtiges Medium, um überhaupt an unabhängige Nachrichten zu kommen, über soziale Medien zu kommunizieren oder brisante Informationen weiterzugeben.

In Ländern mit Internet-Zensur genügt mitunter schon eine Verbindung zu einem der rund 4000 öffentlich gelisteten Entry Nodes, um in Verdacht zu geraten – getreu dem Motto: Wer nichts zu verbergen hat, braucht nicht mit Tor zu verschlüsseln und verschleiern. Um von Providern und Behörden unentdeckt zu bleiben, gibt es etwa 2500 sogenannte Bridges, die den verschlüsselten Datenverkehr etwa als normalen Surf-Traffic tarnen. Fast die Hälfte der weltweiten Bridge-Nutzer kommt aus Russland – nach dem Überfall auf die Ukraine am 24.2.2022 stieg die Bridge-Nutzung aber auch dort sprunghaft an. (mid@ct.de)