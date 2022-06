Tischohren Konferenzlautsprecher kommen ins Spiel, sobald mehrere Leute am Tisch an einem Call teilnehmen – oder falls man kein Headset tragen möchte. Der Beyerdynamic Space erledigt seine Sache im Test gut und spielt zusätzlich im Duett.

Nachdem Beyerdynamics bisheriger Konferenzlautsprecher Phonum im schwarzen Metalleimer wenig zeitgemäß wirkte, kommt der Nachfolger Space im modischeren Textil-Look und gleich drei Farben: Hellblau, Hellgrau, Schwarz. So dürfte er auf den meisten Tischen schick aussehen. Dank IP64-Zertifizierung hinterlassen Kaffeemalheure schlimmstenfalls nur optische Erinnerungen.

Anschluss findet er per USB-C und Bluetooth 5.0; über beide Wege binden ihn Windows, macOS, Linux, Android und iOS ohne Treiber als Audiogerät ein. Über Funk hält er mit zwei Geräten gleichzeitig Kontakt (Multilink). Praktikabler für in Konferenzräumen verbleibende Konferenzlautsprecher mag der per Tastendruck aktivierbare „Business Mode‟ sein: Dann ist nur eine Verbindung möglich, die zudem nach Ausschalten des Space gelöscht wird. So platzen keine versehentlichen Reconnects aus Nebenräumen in eine Konferenz.