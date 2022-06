Neuer Fangarm Desinfec’t: Virenscanner Microsoft Defender nachinstallieren Seit geraumer Zeit bietet Microsoft seinen Defender auch für Linux an. In Desinfec’t 2022 können Sie den Scanner nun in einer Preview-Version mit wenig Aufwand installieren und zur Virenjagd einsetzen. Von Mattias Schlenker

Desinfec’t 2022 hat standardmäßig bereits mehrere Scanner von etwa Eset und WithSecure im Gepäck, mit denen Sie eine Windows-Installation auf Schädlinge untersuchen [1]. Im Falle des Verdachts auf eine relativ frische Malware ist es aber immer besser, noch mehr Virenscanner zur Hand zu haben. So holen Sie sich verschiedene Meinungen ein, um die Bedrohung besser einschätzen zu können.

​​​​​Microsofts Defender hat sich in den letzten Jahren vom halbwegs brauchbaren Basisschutz zu einem vollwertigen Antiviren-Programm hochgearbeitet, das in Tests regelmäßig mit als eines der besten abschneidet. Darum ließ uns der mit dem Linux-System von Desinfec’t kompatible „Microsoft Defender Advanced Threat Protection“-Scanner freudig aufhorchen. Er punktet mit einer hohen Erkennungsrate und gibt sich hinsichtlich Arbeitsspeicher- und Festplattenbedarf genügsam. Das sind beste Voraussetzungen für den Betrieb des Live-Systems von einem USB-Stick. Leider gestattete uns Microsoft nicht, den Defender direkt in Desinfec’t einzubauen, was technisch kein Problem gewesen wäre.