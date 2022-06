Mix-Kopfhörer Neumanns NDH 30 ahmt den Klang neutraler Lautsprecher nach.

Neumanns NDH 30 wurde zum Mischen von Musik mit Kopfhörern optimiert. Die Frequenzabstimmung ähnelt der von kalibrierten Abhörmonitoren (KH 310) verblüffend gut. Dazu senkt der NDH 30 im Vergleich zum Sennheiser HD 600 hohe Frequenzen etwas ab, weil sie bei der Lautsprecherwiedergabe schneller Energie verlieren als tiefe. Der NDH 30 wirkt dadurch zwar nicht so luftig und detailreich wie andere offene Kopfhörer. Er reduziert jedoch die Gefahr, dass ein Musikmix am Ende zu dumpf klingt, weil der Produzent eine zu helle Wiedergabe kompensiert. Beim Wechsel von Lautsprecher zu Kopfhörer entstehen so konsistente Mixe.

Klanglich ist der offene NDH 30 dem geschlossenen NDH 20 deutlich überlegen. Zudem sitzen seine weichen Polster von der ersten Sekunde an bequem.