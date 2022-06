Späte Verzahnung Apples Entwicklerkonferenz: Massenhaft neue Funktionen Haben Sie sich je gefragt, wie Apples Manager auf Ideen für neue Produkte kommen? Einblicke lieferte nun die Entwicklerkonferenz WWDC, auf der der Konzern unter anderem Fortschritte seiner wichtigsten Betriebssysteme vorstellte. Einige hätten im vergangenen Jahr vermutlich Beifallsstürme ausgelöst. Von Dušan Živadinović

c't kompakt Auf der Entwicklerkonferenz stehen Weiterentwicklungen von Apples Betriebssystemen im Vordergrund.

Eine große Rolle spielte auch der M2-Chip, Apples neue Desktop- und Notebook-CPU.

Viele neue Softwarefunktionen wecken Neugierde, manches kommt aber unerwartet spät.

Trotz weltweit über 150.000 Mitarbeitern möchte Apple erfindungssprühend wie ein Start-up wirken und Interessenten überraschen. Doch auf der diesjährigen World Wide Developers Conference (WWDC) offenbarte der Konzern eine schwerfällige Planung: Zwar überzeugt die kommende Version der Videokonferenzsoftware FaceTime, indem sie etwa Unterhaltungen zum Beispiel vom iPhone zum Mac oder iPad weiterreicht (Handoff). Und es gefällt auch, dass das iPhone zur drahtlosen Webcam für den Mac wird (Continuity) sowie auf Wunsch Overhead-Aufnahmen vom Schreibtisch liefert (DeskView). Nützlich auch, dass FaceTime Gesichter wie ein Ringlicht aufhellt (Studio Light). Aber mit Abflachen der Pandemiekrise schrumpft manche gute Idee auf Bonbongröße.

Dennoch war auf der Entwicklerkonferenz spürbar, wie sich das ganze Haus ins Zeug legt, um seine Produkte noch etwas nützlicher zu machen. Dabei haben manche neuen Funktionen Potenzial für den Schlagabtausch am Stammtisch: Ist die Watch, wie Kritiker meinen, ein verkappter Datensauger am Puls des Users oder ein Nützling, der hilft, fit zu bleiben und fürsorglich an die Einnahme von Medikamenten erinnert? Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte, zumindest, solange Apple bei seiner Linie bleibt, keine individuellen Profile seiner Nutzer zu erstellen.