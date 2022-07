Vorsicht Kunde Ausgeschlachtet Amazon liefert unvollständigen PC Kommt eine Lieferung nicht unversehrt beim Kunden an, erwartet man zu Recht raschen Ersatz. Amazon versucht jedoch, das Problem mit Schwund während der Lieferung auf so manchen Kunden abzuwälzen. Von Tim Gerber

Anfang Mai gab es im Lenovo-Shop bei Amazon ein Schnäppchenangebot: Der „IdeaCentre Gaming 5 Desktop-PC“ mit einem AMD-Prozessor Ryzen 5 5600G, 16 GByte Arbeitsspeicher, einer SSD mit 512 GByte und einer NVIDIA-Grafikkarte GeForce RTX 3060 wurde für wenig mehr als 800 Euro angeboten. Am 5. Mai bestellt sich Darko K. den Spielerechner.

Doch als das Paket am 12. Mai im Schweizer Kanton Zug eintraf, war die Enttäuschung groß. Der Karton fühlte sich für einen Komplett-PC etwas zu leicht an. Auf der Plastiktüte, in welcher der PC steckte, fanden sich Spuren von Wärmeleitpaste. Ein Blick in die Packung offenbarte, dass Teile wie die Grafikkarte fehlten. Am Ende stellte sich heraus, dass Darko K. statt eines kompletten Rechners lediglich ein PC-Gehäuse nebst Netzteil und Mainboard erhalten hatte. CPU, Grafikkarte, Arbeitsspeicher und SSD waren allen Anschein nach nachträglich wieder entfernt worden. So erklärten sich auch die Spuren auf der Plastiktüte, die der Dieb offenbar hinterlassen hatte. Der Karton war von unten aufgeschnitten und anschließend wieder verklebt worden.