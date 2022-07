Bild: Albert Hulm Brian Kann es etwas Praktischeres geben als einen dienstbeflissenen Superhelden, der aufs Wort gehorcht? Fortgeschrittene Robotik machts möglich: Endlich ist auf Kommando jemand da, der dem Guten zu seinem Recht verhilft. Aber was ist eigentlich gut? Von Andrea Stevens

Was um alles in der Welt mochte bloß in Vince gefahren sein? Dominic erschrak, als sich der Freund, den er wie immer ohne besonderen Anlass besucht hatte, plötzlich zielstrebig mit einem furchterregenden Messer näherte und dabei „Pass mal auf!“ rief.

„Und jetzt“, setzte Vince hinzu, „nimm das Messer und stich auf mich ein.“ Er drückte Dominic den Griff in die Hand. Perplex fasste dieser zu.