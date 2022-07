Bild: Rudolf A. Blaha Lernlabyrinth Escape-Spiel mit PowerPoint PowerPoint macht nicht nur Vortragsillustrationen. Mit wenig Aufwand entsteht in dem Präsentationsprogramm ein Rätsel im Stil der beliebten Escape-Spiele. Überprüfen Sie damit zum Beispiel das Wissen Ihrer Schüler oder Fortbildungsteilnehmer. Von Tobias Krah

c't kompakt PowerPoint kann mehr als Präsentationen.

Mit geschickt gesetzten Verlinkungen baut man in der Präsentationssoftware ein klickbares Spiel.

Einmal angelegte Vorlagen für das Spieldesign kann man flugs für andere Zielgruppen anpassen.

Falls Sie nicht wissen, was ein Escape-Spiel ist: Die Spieler befinden sich in einem (virtuellen) Raum, aus dem sie nur entkommen, indem sie beispielsweise ein Code-Schloss knacken. Um die Code-Ziffern in der richtigen Reihenfolge herauszufinden, gilt es, verschiedene Rätsel zu lösen. In unserem Beispiel nutzen wir PowerPoint, um ein solches Spiel für das Fach Wirtschaft zu erschaffen. Das Prinzip taugt für vielerlei Zwecke: Überraschen Sie zum Beispiel Ihre Kollegen beim nächsten Meeting mit einem Escape-Spiel als Teamübung.

Mit Folienverknüpfungen verlässt man die von PowerPoint gewohnte lineare Reihenfolge. Das ist für Präsentationen gedacht, in denen Sie verschiedene, miteinander verknüpfte Themenfelder darstellen und flexibel hin und her springen wollen. Diese Funktion nutzen wir im Folgenden für ein Escape-Game mit Lerneffekt. Damit Sie sich einen Eindruck verschaffen können, wie ein fertiges Spiel aussieht, stellen wir unsere Version des Escape-Spiels unter ct.de/yhwd zum Download bereit.