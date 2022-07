Bild: Thorsten Hübner Hinkende Qualität Warum Sportübertragungen selten mit bestem Bild und Ton laufen Moderne Bild- und Tontechniken können nirgends so glänzen wie bei Sportübertragungen. Mit der Aufsplittung der Rechte zwischen vielen TV-Sendern und Streamingdiensten bleibt die Qualität aber oft auf der Strecke. c’t zeigt, wo Zuschauer das beste Seh- und Hörerlebnis haben. Von Nico Jurran

c't kompakt Die Sportübertragung in UHD hat gegenüber der in HD nicht nur den Vorteil der höheren Auflösung, sondern bietet bei schnellen Bewegungen auch ein schärferes Bild.

Weder ARD oder ZDF noch DAZN nutzen bei Sportübertragungen die Möglichkeiten, die produktionsseitig gegeben sind.

Es stehen bereits neue Techniken wie High-Frame-Video und Dolby AC-4 bereit, mit denen sich die Bild- und Tonqualität bei Übertragungen weiter steigern ließe.

Es ist absurd: Die Werbung für moderne Fernseher zählt praktisch nur noch Features auf, die mit der klassischen TV-Übertragung nichts mehr zu tun haben. So erfährt man, wie sich die Geräte beim Videostreaming, im Zusammenspiel mit Playern und beim Medientransfer von Mobilgeräten schlagen, aber welche Digital-TV-Empfänger drinstecken, muss man meist erst aus den technischen Daten heraussuchen.

Das ist nicht einmal ein Marketing-Kniff: Die technische Entwicklung beim Fernsehen steht schon seit Jahren still. Ultrahohe 4K-Auflösungen (UHD), ein erhöhter Kontrastumfang (High Dynamic Range, HDR) und 3D-Sound gibt es bestenfalls beim Pay-TV-Sender Sky, die übrigen Sender sind diesbezüglich bislang nicht über das Demo-Stadium herausgekommen (zu beidem gleich mehr). Arte will sich 2023 an UHD-TV wagen, steht damit aber alleine auf weiter Flur.