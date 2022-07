Bild: Andreas Martini

Sonnensammler

Photovoltaikanlagen auf Dächern installieren

Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach rechnet sich. Doch wie groß sollte sie sein, muss ein Batteriespeicher her, was sagt das Finanzamt dazu und was ändert sich durch das Osterpaket der Bundesregierung? Diese und weitere Fragen beantworten wir hier.

Von Johannes Weniger und Jörg Wirtgen