Zügig schnippeln Störungsfreier Videos schneiden mit DaVinci Resolve Videoschnitt auf älteren Geräten macht keinen Spaß, wenn die Vorschau ruckelt und das Programm quälend langsam reagiert. Mit unseren Tipps schneiden Sie Videos mit dem kostenlosen DaVinci Resolve auch auf älteren Rechnern flüssig. Von Wilhelm Drehling

Schnittprogramme verspeisen Rechenleistung zum Frühstück. Vor allem aufwendige Effekte, Filter oder Farbjustierungen strapazieren selbst das beste Setup. Keine Angst, Sie müssen nicht zwangsläufig einen neuen Computer kaufen: Die meisten Programme haben eingebaute Optionen, die die Performance verbessern. Wir zeigen Ihnen am Beispiel des kostenlosen Programms DaVinci Resolve, wie Sie diese anwenden. Viele der hier genannten grundsätzlichen Handgriffe beschleunigen in ähnlicher Form auch andere Programme wie Premiere Pro oder Vegas Pro.

Rohschnitt

Sie können DaVinci Resolve von der Herstellerseite kostenlos herunterladen (siehe ct.de/ydpp). Das englischsprachige Programm läuft auf Windows, macOS und Linux. In der Standardversion bringt DaVinci alles mit, wonach es dem inneren Regisseur verlangt: Standards wie Videoschnitt, Transitions und Texte, aber auch Profiwerkzeuge wie Colorgrading und selbst erstellbare visuelle Effekte. Falls Sie eine größere Auswahl an vordefinierten Effekten wünschen oder bestimmte Tools vermissen, können Sie für 345 Euro auf DaVinci Resolve Studio upgraden – Hollywood hat schon so einige Blockbuster damit geschnitten.