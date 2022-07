Sauber skripten ShellCheck warnt vor häufig gemachten Fehlern in Shell-Skripten.

Shell-Skripte entstehen im Alltag oft aus Befehlssequenzen, die man aus der History zusammenkopiert. Viel Entwicklungszeit gönnt man ihnen nicht, sodass darin häufig typische Fehler wie unzureichend geschützte Wildcards oder mehrdeutige if-Konstrukte stecken. Das Werkzeug ShellCheck hilft, die gröbsten Eseleien zu vermeiden. Es nimmt eine statische Analyse des Shell-Codes vor: Ungenauigkeiten, Doppeldeutigkeiten und Schlampigkeiten fallen so auf, bevor sie zum Problem werden.

ShellCheck gibt es als Kommandozeilen-Tool und ist in einer Vielzahl von Editoren und Entwicklungsumgebungen integriert, unter anderem in Visual Studio Code, Sublime, Vim und Emacs. Die Entwickler betreiben eine eigene Website, auf der Skript-Autoren den Code per Copy & Paste einfügen und dann überprüfen können. Eine gute Figur macht es außerdem in automatisierten Build- und Testumgebungen.