Hyper, hyper Gaming-Mäuse mit acht Kilohertz USB-Polling Auflösungen in fünfstelligen dpi-Werten sind für Gaming-Mäuse nichts Besonderes mehr. Die Corsair Sabre RGB Pro und die Razer Viper 8KHz wollen per Hyper-Polling schneller Daten übertragen und sich damit von der Konkurrenz absetzen. Wir haben getestet, ob sich die Hypertechnik lohnt. Von Rudolf Opitz

Bei vielen Computerspielen kommt es auf Genauigkeit an, ob es im Parcours an der Kante eines Hochhauses entlangzubalancieren gilt, der elektronische Gegner aus großer Distanz mit dem Snipergewehr getroffen oder im Aufbauspiel ein Bauelement exakt positioniert werden muss. Meist spielt wie bei First Person Shootern (FPS) auch schnelle Reaktion eine wichtige Rolle. Die Aufgabe, Handbewegungen linear und möglichst verzögerungsfrei auf das Spielgeschehen zu übertragen, erledigen Gaming-Mäuse wie unsere Testmodelle von Corsair und Razer deutlich besser als einfache Office-Mäuse.

Für die Genauigkeit sorgen Sensoren mit Auflösungen von 18.000 (Corsair Sabre RGB Pro) oder sogar 20.000 dpi (Razer Viper 8KHZ), was mehr als 7000 oder 7800 Punkten pro Zentimeter entspricht. Office-Mäuse haben 800 bis 1000 dpi. Wie sinnvoll extrem hohe Auflösungen sind, haben wir schon im Gaming-Maustest 2021 diskutiert [1]. Beide Mäuse im Test haben eine dpi-Taste, mit der man zwischen je fünf verschiedenen Auflösungen wechseln kann. Die höchste in den Werksprofilen eingestellte Auflösung beträgt bei beiden 3200 dpi. Das reicht, um den Mauszeiger ohne Mausbeschleunigung auf einem 4K-Display aus dem Handgelenk vom linken zum rechten Rand zu befördern. Im Spiel dient eine hohe Auflösung etwa zum schnellen Entkommen, zum genauen Zielen und Positionieren ist eine geringe Auflösung unter 1000 dpi hilfreicher.