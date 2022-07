Breitanzeiger Test: Zwei Ultrabreitmonitore mit 38 und 49 Zoll fürs Büro Bildschirmfläche kann man nie genug haben. Die liefern LGs 38WP85C-W sowie Samsungs S95UA reichlich und dienen zugleich als KVM-Switch. Die Aufgabe „zwei Rechner, einmal Display, Tastatur und Maus“ lösen sie aber grundverschieden. Von Benjamin Kraft

Für manche Aufgaben oder Arbeitsabläufe kann der Monitor nie groß genug sein. Beispiel aus dem Redaktionsalltag: ein Video zu einer Produktvorstellung schauen, während man in den zwei benachbarten Fenstern in voller Höhe Notizen in Word macht und eine Tabelle mit technischen Daten befüllt. Wir haben zwei überbreite Geräte getestet, die verschiedene Schwerpunkte legen.

Der LG 38WP85C-W misst 38 Zoll in der Diagonalen und zeigt 3840 × 1600 Pixel. Das ergibt eine Pixeldichte von 109,5 dpi und ein Seitenverhältnis von 24:10. Damit platziert er sich zwischen den 16:9-Schirmen, die 3840 × 2160 Pixel (alias 4K oder UHD) zeigen, und den schmaleren 21:9-Displays mit 3440 × 1440 Pixeln. Seine vergleichsweise sanfte Krümmung von 2300R passt zur Fläche – die Seiten nähern sich dem Nutzer, ohne ihn zu bedrängen. Egal welcher seiner vier Signaleingänge das Bild entgegennimmt, das Panel arbeitet stets mit 60 Hertz.