Zahlen, Daten, Fakten Chipfertigung

Obwohl sich in Europa nur noch weniger als zehn Prozent der weltweiten Fertigungskapazität für Halbleiterchips befinden, gibt es in Deutschland immerhin 21 Chip-Produktionswerke, sogenannte „Fabs“. Manche sind allerdings sehr klein. In den kommenden Jahren werden mehrere Neuansiedlungen erwartet, die größte ist Intel Magdeburg. In vier Bundesländern gibt es hingegen gar keine Produktionsstätten für Halbleiterchips.

In Deutschland, Österreich und der Schweiz gibt es viele Firmen, die Anlagen und Materialien für die Chipherstellung zuliefern. Wir haben mehr als 70 alleine in Deutschland gefunden. Zu den größten gehören Jenoptik, Zeiss und der Laserhersteller Trumpf. Aber auch viele mittelständische Firmen bauen Spezialmaschinen für die Chipherstellung. Bei der Fertigung greift man auf recht viele Ausgangsstoffe zurück: Mehr als die Hälfte der bekannten chemischen Elemente sind nötig. (mil@ct.de)