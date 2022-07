Bild: Rudolf A. Blaha Content zaubern Mit Figma kostenlos und schnell professionelle Grafiken für Social Media erstellen Mit der Web-App Figma kann man Webseiten skizzieren, Apps designen – und ganz hervorragend Social-Media-Content erstellen. Diese Einführung zeigt Ihnen viele Tricks, mit denen Sie gegenüber herkömmlichen Grafikprogrammen Zeit, Geld und Mühe sparen. Von Daniel Berger

c't kompakt Die webbasierte Design-App Figma hilft dabei, Social-Media-Content zu erstellen.

Mit Templates kann man auch das Gesamtbild größerer Projekte gut managen.

Die rege Community steuert Vorlagen und Plug-ins bei und nimmt so viel Arbeit ab.

Social Media sind ein Fass ohne Boden: Nachrichten, Bilder, Texte und Videos heizen pausenlos durch die Streams. Und die Nutzer wollen immer mehr, den ganzen Tag lang. Wer damit zu tun hat, muss also fleißig Content liefern, um die Fans bei Laune zu halten und stetig zu wachsen. Oft muss es daher schnell gehen, wenn man eine Insta-Story erzählen oder einen kleinen Post gestalten will. Universalprogramme wie Photoshop sind eher behäbig und nicht auf den Anwendungsfall zugeschnitten. Das geht wesentlich besser.

Das Design-Tool Figma des gleichnamigen US-amerikanischen Herstellers eignet sich nämlich nicht nur für UI/UX-Designer, die damit Websites und App-Oberflächen planen. Mit Templates erstellen Sie in Figma schnell und einfach Content für Facebook, Instagram, Twitter & Co. Figma weiß, was die perfekte Größe für ein Titelbild auf Facebook ist und zeigt Ihnen direkt, wie die Vorschaubildchen der Posts in Ihrem Instagram-Profil aussehen werden. Je leichter Ihnen die Gestaltung von der Hand geht, umso mehr Zeit und Lust bleibt für die Inhalte. Und wer dadurch regelmäßiger kurzweilige Storys postet, hält seine Fans bei der Stange.