Notizbook Huawei MatePad Paper: Tablet mit E-Ink-Display Das MatePad Paper von Huawei ist E-Reader, Notizblock und Tablet in einem: Im Test zeigte es zudem Talent als Abspielgerät für Hörbücher. Nur der langsame Bildaufbau des E-Ink-Displays bremst den Einsatz. Von Robin Brand

Die Gerätegattung des Huawei MatePad Paper zu bestimmen, ist gar nicht so einfach. Vermutlich trifft es „E-Ink-Schreibtablet“ am besten: Die Kombination aus E-Reader, Notizblock und Tablet überrascht im Tablet-Markt. Das E-Ink-Display mit Digitizer reagiert auf Stifteingaben, und in dieser Hinsicht ist das MatePad Paper vergleichbar mit dem reMarkable 2 [1]. Während letzteres aber ein reiner digitaler Notizblock ist, erfüllt das MatePad Paper dank potenter Hardware und HarmonyOS als Betriebssystem deutlich mehr Aufgaben.

Das 10,3 Zoll große 4:3-Display mit einer Kantenlänge von 20,9 cm × 15,6 Zentimetern ist kleiner als DIN-A4-Format. Das hat den Vorteil, dass das Tablet so handlich genug für den Einsatz unterwegs bleibt, aber den Nachteil, dass zum Beispiel Notenblätter im A4-Format skaliert dargestellt oder beschnitten werden. Huawei legt dem 500 Euro teuren Tablet Stift und Kunstleder-Foliohülle bei. Der Stift haftet per Magnet am Tablet und wird dort per Induktion geladen. Eine Tastaturhülle gibt es nicht und ist laut Hersteller auch nicht geplant.