Spar-Klingel Bevor der Postmann das zweite Mal klingelt, hat ihn die smarte Türklingel längst erfasst. Blinks Video Doorbell erledigt die Aufgabe zum Schnäppchenpreis.

Die Amazon-Tochter Blink erweitert ihr Portfolio an Sicherheitskameras um eine smarte Türklingel. Das mit 60 Euro vergleichsweise günstige Gerät ist mit Klingelknopf, Full-HD-Kamera, Mikrofon sowie einem kleinen Lautsprecher ausgestattet. Per Wi-Fi 4 (2,4 GHz) kommuniziert es mit dem Heimnetz. Das schlichte, matte Gehäuse der Video Doorbell wirkt gut verarbeitet. Das Gerät ist mit der Schutzart IP 54 ausgewiesen, also für den Außeneinsatz freigegeben. Man bringt das Kästchen mit Schrauben an, eine Montage etwa im Guckloch von Eingangstüren in Mehrfamilienhäusern ist nicht vorgesehen.

Zwei AA-Lithiumzellen sind im Lieferumfang enthalten. Sie geben genug Strom für alle Basisfunktionen der Video Doorbell. Die integrierte Bewegungserkennung oder längere Live-Videos kann man nur aktivieren, wenn das Gerät dauerhaft am Strom hängt (16–24 V DC).