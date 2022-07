Sparbalken Soundbar Sonos Ray im Test Flache TVs liefern meist flachen Sound. Sonos’ Soundbar Ray verspricht fetten Klang für schmales Geld und will dabei sogar Gamern gefallen. Von Sven Hansen

Hübsch schaut es aus, das jüngste Mitglied der Sonos-Familie. Die in Schwarz oder Weiß erhältliche Soundbar Ray ist 56 Zentimeter breit und erinnert optisch an einen länglichen Radiowecker. Hinter der fein durchsiebten Front stecken vier Treiber, ansonsten ist das Gehäuse geschlossen. Mittig in der Oberseite integriert sind die drei Sonos-üblichen Touch-Felder für die Steuerung von Medienwiedergabe und Lautstärke am Gerät. Einzig der Schriftzug und ein kleiner Streifen für den IR-Empfänger brechen mit dem schlichten Design.

Die Ray verbindet sich per WLAN oder Ethernet mit dem Netz, Bluetooth unterstützt sie nicht. Ein Blick auf die hinteren Anschlüsse überrascht: Sonos stellt die Soundbar ohne HDMI ins Wohnzimmer und wagt die Rolle rückwärts zum optischen SPDIF-Anschluss. Der dürfte in der Herstellung kaum weniger kosten, doch lässt sich die mit 300 Euro recht günstige Ray so deutlicher von den teureren Soundbars des Herstellers abgrenzen. Zum Anschließen braucht es also TV-Gerät oder Zuspieler mit SPDIF, oder einen Adapter von HDMI zu SPDIF. Den muss man im Sonos-Shop separat erwerben. Auch ein immerhin für Stereosound ausreichender Analogeingang fehlt.