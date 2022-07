Worthülsen ohne Hebel Ampelregierung enttäuscht mit Entwurf zur Digitalisierungsstrategie Die Bundesregierung will im Spätsommer ihre Digitalstrategie beschließen. Ein erster Entwurf gibt Einblicke in die Vorhaben der Ampel – und zeigt große Leerstellen. Von Falk Steiner

Die Ampelkoalition will die Digitalisierung in Deutschland ohne eigenständiges Digitalministerium vorantreiben. Stattdessen soll die gesamte Regierung ran. Ein Teil der politischen Verantwortung wurde im Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) geparkt: FDP-Mann Volker Wissing soll koordinieren, die Einzelressorts die Verantwortung für ihre Digitalisierungsprojekte tragen. Das Ganze bindet die Regierung in ihrer ausformulierten Digitalstrategie zusammen – so der Plan.

Eine geleakte, 30-seitige Entwurfsversion zeigt den Planungsstand der Ampel. Darin heißt es: Der „Umsetzungsstau der vergangenen Legislaturperioden“ solle aufgelöst werden. Daran will sich die Regierung 2025, wenn die nächste Bundestagswahl ansteht, messen lassen. Alle Ministerien tragen mit Vorhaben dazu bei. Digitalminister Volker Wissing ist wichtig: „Projekte mit Hebelwirkung“ sollen Deutschland nach vorne bringen.