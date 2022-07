Bild: Andreas Martini Läuft wie KI-geschmiert Einfach nur praktisch: Wie künstliche Intelligenz Firmen produktiv macht Künstliche Intelligenz kann zwar nicht denken wie ein Mensch, aber das muss sie auch gar nicht, um nützlich zu sein. Was selbstlernende Algorithmen leisten, reicht für unzählige Einsätze in der Produktion, Landwirtschaft, im Umweltschutz und bei Dienstleistern locker aus. Wir haben in zahlreichen Branchen KIs gefunden, die jede Menge Arbeit wegschaffen und knifflige Probleme lösen. Von Andrea Trinkwalder

Künstliche Intelligenz wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich jeden Bereich des privaten und öffentlichen Lebens durchdringen und gravierend verändern. Bereits heute bewältigen maschinell trainierte Algorithmen die unterschiedlichsten Aufgaben: enorm schnell, unermüdlich, 24 Stunden am Tag und meist im Verborgenen. Sie erledigen die Qualitätskontrolle, trennen den Müll, verteilen die Unternehmenspost und regulieren Standardfälle für Versicherungen. Auch die Justiz schielt auf die Technik, denn schon jetzt stauen sich Verfahren und das Problem verschärft sich, wenn im Laufe der nächsten Jahre viele Richter in den Ruhestand gehen.

Wir haben uns abseits der Datenimperien Amazon, Google, Facebook und Apple umgesehen und eine Vielfalt an praktischen und inspirierenden Lösungen gefunden, die in deutschen und europäischen Unternehmen eingesetzt oder entwickelt werden.