Streamhelfer Das USB-Mischpult AVerMedia Live Streamer AX310 erleichtert es, während Live-Streams die Lautstärke von Mikrofon, Game-Sound und anderer Audioquellen zu korrigieren und Szenen zu wechseln.

Die Moderation ist zu leise, der Spiele-Sound zu laut und die Chat-Teilnehmer werden bei all dem Stress übersehen: Dagegen verspricht das USB-Mischpult Live Streamer AX310 alias Nexus von AVerMedia Abhilfe. Über den Touchscreen hat man stets den Zuschauer-Chat sowie die wichtigsten Streamdaten im Blick und kann über das mitgelieferte Programm AVerMedia Creator Central Befehle an andere Anwendungen schicken, um etwa die Szene in der Streamingsoftware OBS zu wechseln.

Das integrierte Audio-Interface wird per USB angeschlossen und nimmt drei separate Audioquellen aus dem Rechner auf: den Spielesound, Sytemsounds und Voice Chat. Extern passen ein Mikrofon, ein Line-Gerät sowie eine Spielkonsole per Toslink an das Gerät. Die Lautstärke aller sechs Quellen stellt man über Drehregler ein; zur Ausgabe schließt man Kopfhörer und Lautsprecher an – deren Lautstärke lässt sich aber nur umständlich über die Software ändern. Ein Masterfader für den Ausgang fehlt ebenfalls.