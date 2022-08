Durstiger Kraftzwerg Mini-PC Asrock Industrial NUC Box-1260P Der NUC Box-1260P ist einer der ersten Mini-PC-Barebones mit hybridem Alder-Lake-Prozessor. Das Kraftpaket greift man locker mit einer Hand, es hat reichlich Leistung, rasend schnelle USB-C-Anschlüsse und modernes Wi-Fi 6E. Im Test überzeugte der Winzling dennoch nicht in allen Disziplinen. Von Carsten Spille

Die an Intels Mini-PC-Format NUC (Next Unit of Computing) angelehnte Box-Reihe von Asrock Industrial gibt es jetzt auch mit modernen Alder-Lake-Innereien, sprich Intels aktueller, hybrider Kernarchitektur. Mini-Barebones wie dieser sind etwa für digitale Anzeigetafeln gedacht, die aufwendige Inhalte wie Kursverläufe auf mehreren Bildschirmen anzeigen. Daheim nutzen viele sie als kompakten Media-Center-PC oder Arbeitsrechner für Büroaufgaben und Videokonferenzen. Wir haben das knapp 800 Euro teure Topmodell mit dem Zwölfkernprozessor Core i7-1260P getestet.

Das Wi-Fi-6E-Modul (oben, Mitte) hat Asrock in der Box-1260P vormontiert. Die Fassungen für die M.2-SSD (oben links) und den DDR4-Arbeitsspeicher (unten) bestückt man in Eigenregie.

Wie bei Barebones üblich, muss man für einige Bauteile selbst sorgen. Bei der Box-1260P sind das DDR4-Speicherriegel im SO-DIMM-Format und eine SSD (oder 2,5-Zoll-HDD, wenn man das wirklich noch will). Die Hardware bauen auch handwerklich weniger Begabte in ein paar Minuten ein, man braucht dazu nur einen passenden Kreuzschlitzschraubendreher. Das Betriebssystem – wir haben Windows 10, 11 und Ubuntu Desktop 22.04 LTS probiert – muss man ebenfalls selbst organisieren.