Schutz fürs beste Stück Kaufberatung: Outdoorhüllen für Smartphones Geht die Reise über Stock und Stein oder in Welle und Woge, muss das Smartphone viel aushalten. Mit der richtigen Hülle minimieren Sie das Schadensrisiko. Wir geben einen Überblick über das Angebot. Von Steffen Herget

Das Smartphone ersetzt Navi, Kamera, MP3-Player, Portemonnaie und mehr, es ist drinnen wie draußen zum unersetzlichen Begleiter geworden – und der will in allen Situationen gut geschützt sein.

Doch braucht man noch eine Handyhülle, wenn immer mehr Smartphones zumindest gegen Spritzwasser geschützt sind? Viele Modelle tragen gar einen IP68-Stempel und sind damit zumindest theoretisch komplett gegen Staub und Wasser abgedichtet. Das stimmt zwar, allerdings sollte man bedenken, dass es trotzdem sicherer ist, das Smartphone den Elementen weniger stark auszusetzen. Der Wasserschutz betrifft zudem in aller Regel nur sauberes Süßwasser, keine Dreckbrühe, Seifenlauge oder Salzwasser. Wer bei „Schutz“ nur an Wasser und Staub denkt, vergisst außerdem einen Punkt, der mindestens genauso wichtig ist: Sturzschäden. Gegen gesplitterte Rückseiten, verbeulte Rahmen und kaputte Displays sind Smartphones kaum gefeit, da muss eine Hülle her, die Stöße abfängt.