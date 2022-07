Bequemer forschen Tipps zum Umgang mit dem Datei-Explorer unter Windows 11 Bei Windows 11 hat Microsoft neben vielem anderen auch den Dateimanager Explorer weiterentwickelt, inklusive vieler Neuerungen bei Menüleiste, Kontextmenü und Ansichtsoptionen. Wir haben Tipps zusammengetragen, wie Sie davon profitieren können, was sich optimieren lässt – und wie Sie Lästiges bei Bedarf rückgängig machen. Von Axel Vahldiek

c't kompakt Der Explorer hat in Windows 11 ein neues Kontextmenü und eine veränderte Menüleiste. Die gefallen nicht jedem – mit Registry-Hacks drehen Sie die Zeit zurück.

Es gibt neue Tastenkombinationen mit der Windows-Taste.

An Taskleiste und Startmenü können Sie mehr ändern, als auf den ersten Blick zu ahnen ist.

Der Explorer bleibt auch unter Windows 11 der Standard-Dateimanager. Der Kontakt mit ihm lässt sich kaum vermeiden, und zwar selbst dann, wenn Sie einen anderen Dateimanager verwenden. Denn der Explorer dient auch als Shell. Er ist also der Prozess, der hinter Desktop, Taskleiste und Startmenü steckt. Selbst die Öffnen- und Speichern-Dialoge in Anwendungen sind letztlich bloß Explorer-Fenster. Daher lohnt es sich quasi immer, den Explorer an die eigenen Wünsche und Bedürfnisse anzupassen: Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Nerven. Das Angewöhnen von Tastenkürzeln kann ebenfalls reichlich Zeit sparen. Für diesen Artikel haben wir passende Tipps zusammengetragen.

Alle in diesem Artikel vorgestellten Tipps zum Explorer (eine Einführung finden Sie in [1], wo er trickst, in [2]) testeten wir unter der aktuellen Version von Windows 11. Das war bei Redaktionsschluss die Version 21H2. Wir haben zudem unter dem voraussichtlichen Nachfolger getestet. Der ist fast fertig und dürfte im Herbst dieses Jahres als „Version 22H2“ erscheinen (mehr dazu in [3]). Eines sei aber auch deutlich gesagt: Die Entwicklung geht immer weiter, Microsoft arbeitet bereits an einer weiteren Windows-11-Version, die im Herbst 2023 erscheinen dürfte. Es ist gut möglich, dass einzelne unserer Tipps damit nicht mehr funktionieren.