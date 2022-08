Gut, aber teuer Tintenmultifunktionsdrucker HP Envy Inspire 7220e für Text- und Fotodruck HPs familientaugliches Envy-Multifunktionsgerät verspricht sowohl flotten Text- als auch guten Fotodruck. Trotz des kleinen e im Namen lässt er sich ohne HP+-Konto betreiben – aber nur mit Einschränkungen. Von Rudolf Opitz

Wer den HP Envy Inspire 7220e als Familiendrucker anschaffen möchte, sollte viel Stellplatz einplanen. Es gibt nur ein frontales Papierfach, aber keinen hinteren Einzeleinzug. Da der Inspire auch Fotos drucken soll, hat HP im Papierfach über dem Normalpapier einen beweglichen Schlitten für Fotopapier bis zum 13×18-Format untergebracht. Nach jedem Einschalten klappert der Drucker geräuschvoll mit dem Schlitten.

Zum Kopieren und Scannen hat der Envy Inspire nur einen Flachbettscanner, aber keinen Vorlageneinzug. Die Scannerklappe lässt sich in den Scharnieren nicht anheben, was Buchscans erschwert. Die praktische Idee, das Vorlagenglas plan an die Gehäuseoberkante zu setzen, sodass sich gescannte Blätter bequem von der Glasfläche schieben lassen, haben die Designer des Inspire wieder verworfen: Nun muss man die Vorlage wieder mühsam vom Scannerglas pulen, weil es mehr als einen Millimeter tiefer liegt.