Zahlen, Daten, Fakten Reisen, Wandern, Radfahren

Manche lassen ihre Reise im Reisebüro planen, andere brüten über Wanderkarten oder durchflöhen die Prospekte der Tourist-Info. Wie man Urlaube plant und wie man etwas am Urlaubsort unternimmt, hat sich mit dem Internet und besonders mit mobilen Helferlein stark verändert. So nehmen nur knapp die Hälfte der Reisenden überhaupt noch klassische Landkarten mit. Drei Viertel hingegen orientieren sich mithilfe ihres Smartphones. Traditionellen Wegweisern traut man vor Ort aber immer noch mehr als seinem Smartphone. Dennoch: Google Maps steht als App hoch im Kurs, für die Anreise und Planung spielen auch andere Webdienste eine Rolle. Auffällig ist die Beliebtheit der App Flightradar24. Ob das an den Flugverspätungen liegt?

Von dem, was man im Urlaub tut, erzählen viele gern in sozialen Medien, am beliebtesten ist noch immer Facebook. Auch bewertet wird fleißig, egal ob es Giovannis Pizzeria in Florenz ist oder der Feinheitsgrad des Sandstrandes auf Amrum. (mil@ct.de)