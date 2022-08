Rücklichtsvoll Das Garmin RCT716 ist ein Fahrradrücklicht mit Radar. Es erkennt Fahrzeuge, die sich von hinten annähern. Und es filmt sie – in unserem Test aber auch in ungefährlichen Situationen.

Das Rücklicht klemmt abnehmbar an einer von drei mitgelieferten Sattelstützen-Halterungen. Sie sind leicht zu montieren und wirken sehr solide, zumal das Rücklicht mit einer Art Klemmhebel gesichert wird. Damit hält es auch bei rupppiger Fahrt bombensicher am Rad. Geladen wird es per USB-C. Eine Akkuladung hält bei aktiviertem Licht und aktivierter Kamera im Radarmodus rund sechs Stunden.

Das Kameraauge des Rücklichtes sitzt über einer roten LED. Kommt ein Fahrzeug von hinten angebraust, erscheint auf dem Display eines damit gekoppelten Edge-Garmin- oder Wahoo-Navis eine Warnung. Wer kein Navi hat, kann die Varia-App des Herstellers und sogar einige Apps anderer Anbieter benutzen, etwa „Ride with GPS“. Ob Navi oder Smartphone-App: Mit beiden steuert man auch die Optionen des Rücklichtes. Und egal, womit man sich Warnungen anzeigen lässt: Auf einer vertikalen Leiste am Displayrand zeigen sich nähernde Fahrzeuge als einzelne Punkte. Ein Signalton warnt zusätzlich vor Hintermännern.