Vorsicht Kunde Zu früh gekommen Samsung liefert Smartphone nach gescheiterter Zustellung nicht erneut Wenn bei der Lieferung etwas schiefgeht und die Ware zum Verkäufer zurückkommt, muss dieser sie erneut auf den Weg zum Kunden schicken. Eigentlich keine große Sache – es sei denn, man hat wie in diesem Fall ein Handy bei Samsung bestellt. Von Tim Gerber

Bereits im Februar bestellte Jessika C. bei Samsung ein Galaxy S22 Ultra. Das neue Smartphone-Modell sollte Anfang Mai geliefert werden. Für die Vorbestellung noch im Winter räumte Samsung einen Rabatt ein und legte ein paar Bluetooth-Ohrhörer dazu. Für alles zusammen bezahlte Jessika C. 1284 Euro. Inzwischen kostet die georderte Version mit 512 GByte Speicher im Online-Shop von Samsung 1449 Euro.

Wider Erwarten lieferte Samsung das Gerät nicht im Mai, sondern bereits am 22. März via DHL aus, als sich C. gerade im Urlaub befand. Obwohl die Kundin über die DHL-Webseite einen späteren Liefertermin angegeben hatte, ging das Smartphone schon nach wenigen Tagen bereits zurück zu Samsung.