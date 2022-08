Kleines 2x2 Externe SSDs, Kartenleser und Erweiterungskarten mit USB 3.2 Gen 2x2 im Test Ein paar USB-SSDs, Kartenleser, einige PC-Erweiterungskarten und SSD-Gehäuse – das Angebot an schneller Hardware mit USB 3.2 Gen 2x2 wächst allmählich. Wir haben alles Verfügbare auf den Prüfstand geholt und auch geschaut, ob sämtliche Komponenten miteinander harmonieren. Von Lutz Labs

Das Backup, das Sichern der Urlaubsfotos, der Transport von Mediendaten zum Filmabend – all das läuft schneller, wenn die externen Datenträger auch schneller angebunden sind. Via USB fließen aktuell maximal 20 Gbit/s, laut den Hütern der USB-Spezifikationen heißt diese Geschwindigkeitsstufe 3.2 Gen 2x2. Das angehängte x2 ist wichtig, die Generation 2 allein ist mit 10 Gbit/s nur halb so schnell. In der Praxis schaufeln die schnellsten USB-SSDs über eine 20-Gbit/s-Verbindung mehr als 2 Gigabyte pro Sekunde (GByte/s), bei 10 Gbit/s nur halb soviel.

Obwohl USB 3.2 Gen 2x2 schon 2017 angekündigt wurde und 2019 die erste SSD mit dieser Geschwindigkeit erschien, blieb das Angebot bisher mager. Auf den c’t-Prüfstand gestellt haben wir die folgenden SSDs: Lexar SL660 Blaze Gaming Portable SSD, PNY EliteX-Pro USB 3.2 Gen 2x2 Port able SSD, SanDisk Extreme Pro Portable SSD und Transcend SSD ESD380C. Fünf weitere schnelle SSDs haben wir bereits getestet (siehe Literaturverzeichnis am Ende des Artikels), den Test der Adata SE880 und der Integral UltimaProX2 USB 3.2 Gen 2x2 Portable SSD liefern wir in einer der nächsten Ausgaben nach. Die Integral-SSD ist zwar bereits in der Redaktion, erreichte aber nicht die versprochene Geschwindigkeit – wir suchen zusammen mit dem Hersteller nach einer Lösung.