1 Klick, 4 Lüfter Mit einem aufsteckbaren vierten Lüfter hebt KFA2 seine High-End-Grafikkarte GeForce RTX 3080 Ti SG 1-Click OC aus der Masse hervor. Die schnelle Karte ist aber nicht billig.

Die 3D-Leistung der 3080 Ti SG 1-Click OC genügt, um auch optisch anspruchsvolle 3D-Welten in 4K-Auflösung mit 60 fps und mehr zu genießen. Die GPU taktet dabei meist zwischen 1695 und 1830 MHz, ihre 12 GByte Grafikspeicher waren im Test völlig ausreichend. Sie arbeitet ab Werk beinahe so schnell wie die teurere RTX 3090 und duelliert sich auch mit AMDs Radeon RX 6900 XT, mit Raytracing ist sie etwas schneller als letztere.

Der massive Kühler macht die Karte zu einem echten Brocken, der nicht in jedes Gehäuse passt. Der optionale vierte Lüfter verdickt die Karte am hinteren Ende auf 85 Millimeter. Mit ihm messen wir 3,2 statt 3,5 sone, im Leerlauf steht er wie die anderen Lüfter der KFA2-Karte still. Die 1-Click-OC-Funktion erhöht den GPU-Takt um 15 MHz und das Leistungsbudget um 15 auf 365 Watt. Beides bemerkt man ohne Fps-Zähler beim Spielen nicht.