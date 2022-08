Hosentaschen-PC Lüfterloser Mini-PC Zotac ZBox PI 336 pico im Test Der kompakte Rechner mit vorinstalliertem Windows 11 Pro ist klein genug für die Hosentasche und hat dennoch alle wichtigen Schnittstellen eines großen Desktop-PCs, darunter zwei Monitoranschlüsse. Wir prüfen, wie alltagstauglich der Mini-PC mit seinem Stromsparprozessor ist. Von Christian Hirsch

​Nimmt man den notizbuchgroßen Mini-PC ZBox PI 336 pico in die Hand, spürt man sofort, dass er komplett aus Aluminium gefertigt ist. Ober- und Unterschale führen mit Kühlrippen die Wärme von Prozessor & Co. ab, denn in dem Winzling gibt es keinen Lüfter. Um ihn in Betrieb zu nehmen, reicht es, das mitgelieferte 5-Volt-Netzteil sowie Tastatur, Maus und Monitor anzuschließen.

​Ums Betriebssystem müssen Sie sich nicht kümmern, denn Zotac liefert die ZBox mit Windows 11 Pro aus. Allerdings handelt es sich um die N-Version, der unter anderem der Windows Media Player sowie einige Video-Codecs fehlen. Wollen Sie den Mini-PC nicht nur für Office-Anwendungen, sondern auch als Medienzuspieler verwenden, müssen Sie das kostenlose Media-Feature-Pack von Microsoft nachinstallieren.