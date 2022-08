Bild: Thorsten Hübner Tauschhandel Windows Home durch Pro ersetzen Sie wollen die auf Ihrem PC laufende Home-Edition von Windows durch eine Pro-Edition mit mehr Funktionen ersetzen? Das klappt mit unseren Tipps ohne Neuinstallation – meistens jedenfalls. Von Axel Vahldiek

c't kompakt Für ein Upgrade von Home auf Pro benötigen Sie bloß einen passenden Pro-Lizenzschlüssel.

Ein Setup-Medium (DVD, Stick, ...) ist für das Upgrade normalerweise ebenso wenig erforderlich wie eine Neuinstallation.

Eventuell tauchen Fehlermeldungen auf, die das Upgrade aber nicht verhindern.

Home-Editionen gibt es schon seit Windows XP und bis heute zeichnen sie sich durch besonders mageren Funktionsumfang aus. Daran hat sich bei Windows 10 und 11 nichts geändert. In [1] haben wir das ausführlich auseinandergedröselt, hier nur ein paar Beispiele: Unter Home lässt sich die BitLocker-Laufwerksverschlüsselung nicht konfigurieren, die Dateiverschlüsselung EFS fehlt ganz. Der Hyper-V-Manager zum Erstellen, Verwalten und Betreiben von virtuellen Maschinen (VM) ist nicht an Bord. Home können Sie nicht per Remotedesktopverbindung fernsteuern, Gruppenrichtlinien lassen sich nicht verwenden, das Snap-in zur Nutzerkontenverwaltung in der Computerverwaltung ist auch nicht dabei. Kurzum: Sofern finanziell möglich, stellt Pro quasi immer die bessere Wahl dar.

Dennoch gibt es etwas Positives über Home zu sagen: Eingebaut ist ein Dialog, mit dem Sie diese Edition ohne Neuinstallation in eine Pro-Edition umwandeln können. Für so ein Upgrade benötigen Sie lediglich einen passenden Installationsschlüssel. Der Clou: Die Home-Editionen von Windows 10 und Windows 11 akzeptieren für diesen Handgriff gleichermaßen Pro-Schlüssel aller Windows-Versionen der letzten Jahre, also welche für 7, 8, 8.1, 10 und 11. Sie können beispielsweise mit einem Schlüssel, der zu Windows 7 Professional oder Ultimate gehört, Windows 11 Home in Pro umwandeln.