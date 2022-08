Schwächelnder Stromwandler Mikrowechselrichter für große Solarmodule Der Trend geht zu großen Photovoltaikmodulen mit 400 Watt und mehr. Der DS3-S von APSystems ist der erste Mikrowechselrichter, der mit bis zu 18 Ampere Gleichstrom pro Eingang klarkommen soll – das ist auch für Balkonkraftwerke sinnvoll. Im Test enttäuschte er jedoch. Von Andrijan Möcker

Die Nachfrage nach kleinen wie großen Photovoltaikanlagen ist aktuell astronomisch und Kleinanlagen-Komplettsets bis 600 Watt – auch bekannt als „Balkonkraftwerke“ – sind nur sporadisch verfügbar. Dass das nicht unbedingt ein Problem ist, weil man sich die Einzelteile auch zusammensuchen kann, haben wir bereits in unserer Mikrowechselrichter-Marktübersicht in Heft 17/2022 ab Seite 104 beschrieben [1].

Der APSystems DS3-S verträgt bis zu 18 Ampere an seinen Gleichspannungseingängen und soll bis zu 600 Watt liefern. Im Test erreichte er die jedoch kaum.