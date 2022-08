Bild: athitat – stock.adobe.com Einen Schritt voraus Matthew Balls Vision des Metaverse Wenn Matthew Ball über das Metaverse spricht, hören Nerds und Geeks weltweit zu, denn niemand sonst definiert es derart präzise. Im Juli erschien sein Buch „The Metaverse“, in dem er die Anfänge des begehbaren Internets analysiert, Probleme aufzeigt und entwirft, was das Metaverse zukünftig werden kann. Dies sind seine Thesen. Von André Kramer

c't kompakt Das Metaverse ist laut Matthew Balls Definition immer online, für alle Teilnehmer präsent und damit mehr als nur eine beliebige VR-Anwendung.

Als Vorläufer des Metaverse sieht Ball Onlinespiele wie Roblox und Fortnite, denen die heutige Technik aber noch Grenzen setzt.

Mächtige Konzerne wie Apple verhindern nach Meinung von Ball mit ihren Provisionsmodellen, dass sich neue Akteure und Techniken etablieren.

Für einen Hype genügt manchmal ein Buzzword. Das Metaverse war noch 2018 kaum im Gespräch. 2021 kündigten Facebook, Microsoft, Nvidia und andere plötzlich große Anstrengungen in diese Richtung an. 2022 sprang nahezu jeder Technikkonzern auf den Zug auf, inklusive eher schwerfälliger Giganten wie Siemens. Anders als bei technischen Revolutionen wie dem Web in den Neunzigerjahren oder dem Mitmachweb 2.0 ein Jahrzehnt später wenden sich diesmal etliche große Konzerne gleichzeitig demselben Thema zu. Alle wollen die neue Entwicklung definieren und rennen in verschiedene Richtungen davon, oft aus der Perspektive der eigenen Dienste und Produkte.

In diesem Durcheinander liefert Matthew Ball eine klare Definition und einen theoretischen Unterbau. Der Investor und Autor berät Gaming- und Medienunternehmen und schreibt unter anderem für den Economist über das Metaverse. Und er wird von Branchengrößen gehört: Unter anderem haben Meta-Chef Mark Zuckerberg, Epic-Games-CEO Tim Sweeney und Coinbase-Gründer Brian Armstrong öffentlich bekundet, von seinen Ausführungen beeinflusst zu sein.