Wolkenloses Thermometer Wer Energie beim Heizen sparen will, braucht eine solide Datengrundlage. Der Sensor Shelly Plus H&T erfasst Temperatur und Luftfeuchte, funkt die Werte per WLAN und Bluetooth und zeigt sie auf einem E-Ink-Display. Alle Verbindungen mit der Cloud sind optional und der Hersteller zwingt niemandem sein Ökosystem auf.

Der Smart-Home-Hersteller Allterco aus Bulgarien geht mit seinen Produkten unter der Marke Shelly seit jeher andere Wege als in der Branche üblich: Statt Cloudzwang und Einrichtung über eine eigene App konfiguriert man Shelly-Produkte lokal per Weboberfläche, holt die Daten lokal ab und bekommt die Cloudfunktionen des Herstellers optional dazu. Mit diesem Konzept hat sich Shelly einen Namen für vernetzte Relais gemacht. Ende Juli hat Allterco das Sortiment um eine kleine Sensorkiste erweitert.

Verbaut sind im Shelly Plus H&T ein Temperatur- und Luftfeuchtesensor, ein E-Ink-Display sowie ein WLAN- und Bluetooth-Modul. Einrichtung und Kommunikation sind so gelöst, wie man es von Smart-Home-Geräten erwartet, aber nur allzu selten bekommt: Für die Einrichtung spannt der kleine Kasten ein WLAN-Netzwerk auf, in der Weboberfläche gibt man die Zugangsdaten zu einem WLAN (und sogar optional einem Reservenetz) ein und stellt dann den eingebauten Access-Point ab. Den Zugang zur Oberfläche kann man per Kennwort sichern.