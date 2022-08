Stunde des Mäuse-Imperiums

Disney schließt zu Netflix auf – und erhöht die Preise

Dass der Videostreamingdienst Disney+ ein rasanteres Wachstum hinlegt, als von allen Experten erwartet, müsste die Fans von Disney, Pixel, Marvel und Star Wars eigentlich freuen, denn so ist Nachschub an Inhalten garantiert. Doch der Konzern will die Nachfrage auch schnell in bare Münze verwandeln.

Von Nico Jurran