Vorsicht Kunde Galaktisch daneben Händler Galaxus verweigert Gewährleistung Wenn wenige Wochen nach dem Kauf an einem Monitor Bildstörungen auftreten, sollte der Verkäufer das Problem reibungslos aus der Welt schaffen. Manchmal ist er aber auch Teil des Problems. Von Tim Gerber

Anfang Juli 2021 erwarb c’t-Leser Tilo M. beim Onlinehändler Galaxus einen 4K-Monitor mit 27 Zoll Bilddiagonale vom Typ Dell S2721QS. Der knapp 280 Euro teure Monitor wurde rasch geliefert und tat an seinem Rechner zunächst gute Dienste, auch im Verbund mit zwei älteren Monitoren. Mitte September beobachtete Tilo M. jedoch abends nach dem Ausschalten plötzlich dünne Querstreifen auf dem neuen Monitor sowie ein zeitweiliges Bildrauschen, welches aber auf allen drei Monitoren auftrat.

Daraufhin prüfte er zunächst die Steckverbindungen an den Monitoren und startete den Rechner neu. Doch die Streifen blieben. Zunächst hatte er die Grafikkarte in Verdacht und schloss den Monitor deshalb an einen zweiten Rechner an, den er vor etwa einem Jahr anhand eines Bauvorschlages aus c’t zusammengestellt hatte. Doch auch hier blieb der Fehler auf dem Dell-Monitor sichtbar. Seine beiden älteren Samsung-Monitore liefen an beiden Rechnern nach wie vor fehlerfrei.