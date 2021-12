Bild: Andreas Martini Noteingang Schritt für Schritt: Probleme lösen mit dem c’t-Notfall-Windows Unser vom Stick bootendes Notfallsystem fühlt sich im ersten Moment wie eine ganz normale Windows-Installation an. Das erspart es Ihnen, sich im Ernstfall erst noch eingewöhnen zu müssen. Unsere Schritt-für Schritt-Anleitungen helfen über jene Stellen hinweg, an denen es doch Unterschiede gibt, und leiten Sie durch diverse Reparaturmaßnahmen. Von Axel Vahldiek

Nachdem Sie den Stick mit dem c’t-Notfall-Windows eingerichtet haben (Anleitung im voranstehenden Beitrag), ist er einsatzbereit. Dieser Artikel führt Sie Schritt für Schritt durch alles hindurch: wie Sie vom Stick booten, wie Sie sich einen Überblick verschaffen, die Onlineverbindung aktivieren und gegebenenfalls dafür nötige Treiber nachinstallieren, wie Sie BitLocker-geschützte Laufwerke entsperren und so weiter. Weitere Schritt-für-Schritt-Anleitungen helfen Ihnen beim Restaurieren des Bootloaders und beim Zurücksetzen eines vergessenen Windows-Kennworts.

In unserem Notfallsystem stecken Werkzeuge zum Beheben vieler weiterer Probleme, eine Übersicht finden Sie in der Tabelle auf Seite 17. Zudem finden Sie in diesem Artikel eine Literaturliste mit Verweisen auf viele weitere Praxis- und Grundlagenartikel rund um unser Notfallsystem. Zwei Themen allerdings kommen in diesem Artikel nicht vor. Der Virensuche, dem wohl wichtigsten Einsatzgebiet, widmen wir einen eigenen Artikel auf Seite 20 in dieser Ausgabe. Den Abschluss dieser Strecke bilden Tipps zur Hardware-Analyse auf Seite 24.