Expansionsrunde

OpenWrt: RouterOS der Tausend Pakete Das quelloffene Routerbetriebssystem OpenWrt kann vermeintlich schrottreifen Routern neues Leben einhauchen. Unsere Übersicht mit Erweiterungspaketen von Adblocking über Mesh bis VPN gibt Ihnen Anreize für Ihre ausrangierte Hardware. Von Andrijan Möcker

Wenn alte Hardware neuer weicht, bleibt die Frage, was man denn mit den Geräten noch anstellen kann: Als Ersatz behalten? Verkaufen oder gar verschrotten? An diesem Punkt kommt OpenWrt ins Spiel, zumindest was Router angeht. Das von ehrenamtlichen Entwicklern vorangetriebene Routerbetriebssystem rettet vor dem Verrotten im Schrank oder dem Tod auf dem Schrottplatz, weil es auch sehr alten Routern noch sinnvolle Aufgaben geben kann.

Denn OpenWrt läuft effizient, ist nicht abhängig von Herstellerupdates und selbst mit vermeintlich krückenlahmer Hardware können Sie noch nützliche Dinge anstellen. Die Entwicklergemeinschaft rund um OpenWrt bietet allerhand Erweiterungspakete, mit denen Sie einem alten Router neue Aufgaben geben können. Wir haben die interessantesten zusammengestellt.