Bild: Thorsten Hübner Anbau und Frachtzettel Große Dateien versionieren mit Git-Annex Programmierer lieben ihre Git-Workflows: Die Versionsverwaltung schafft Ordnung, schützt vor Datenverlust und synchronisiert mit wenigen Befehlen. Was mit den Textdateien von Quellcode toll funktioniert, scheitert aber an großen Binärdateien. Der Artikel zeigt, wie Sie mit Git-Annex große Dateien an Git vorbeischleusen, sodass der Workflow selbst mit riesigen Videos funktioniert. Von Dr. Nikolaus Schüler

Der diesjährige Urlaub in Balkonien hat erstaunlich viel Bild- und Videomaterial abgeworfen: Das Video, in dem Onkel Norbert im Planschbecken ausrutscht oder der Schnappschuss, in dem Wuffel das rohe Steak vom Grill klaut. Das Video schneidet man schnell an der Workstation im Arbeitszimmer, die Erzählerstimme nimmt man wegen der besseren Akustik lieber mit dem Notebook im Wohnzimmer auf. Die Dateien für das kreative Werk sollen dabei auf allen Geräten stets synchron bleiben. Da nichts so gut funktioniert wie eingespielte Workflows, soll ein Git-Repository alle Dateien verwalten.

Nur leider arbeitet Git im Schneckentempo, wenn es statt winziger Textdateien mit Quellcode riesige Binärdateien im WAV- oder MP4-Format verwalten soll. Der Push zum Server dauert ewig oder bricht sogar ganz mit einem Timeout ab. Statt Dateiriesen ersatzweise händisch mit FTP hochzuladen, verpasst man Git besser einen Anbau.