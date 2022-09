Kontrollfreak Game-Streamer schalten mit dem Stream Deck MK.2 blitzschnell zwischen den Szenen um und kurz vor dem Nieser das Mikrofon stumm. Sie können die Tastenkonsole aber auch als Steuereinheit für ihr Smart Home nutzen.

Alles im Blick und mit nur einem Tastendruck unter Kontrolle: Elgatos Stream Deck erleichtert Live-Streamern das Leben ungemein, indem es verschiedenste Softwarefunktionen auf 15 transparenten, mit einem TFT-Display hinterleuchteten Tasten abbildet und gleichzeitig das Display für Statusinformationen nutzt. So ist schon aus dem Augenwinkel zu erkennen, ob der Live-Stream oder der Screen Recorder laufen und das Mikrofon an ist – falls nicht, ist die passende Taste in Bruchteilen einer Sekunde zielsicher gedrückt.

Die Bedienungssicherheit dank der Haptik mit erhabenen Tasten ist der wesentliche Vorteil des Stream Decks gegenüber Streaming-Konsolen mit Touchscreen: Meist muss man nicht einmal die Augen vom Monitor abwenden, um etwa den Chat nach einem Hate-Raid stumm zu schalten. Welche Funktion eine Taste übernimmt und welche Informationen sie anzeigt, konfigurieren Sie unter Windows und macOS entweder per Drag & Drop in der vom Hersteller mitgelieferten Software Stream Deck oder in Companion von bitfocus.io, das es zudem auch für Linux gibt.