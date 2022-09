Investieren für Einsteigerinnen Die Web-App Finmarie vermittelt Grundlagen im Bereich Finanzen und Geldanlage. Sie richtet sich speziell an Frauen, eignet sich aber grundsätzlich für jeden.

Rund 65 Prozent der Bundesbürger, die an der Börse investieren, sind männlich. Das zeigt eine Studie des Deutschen Aktieninstituts, das die Interessen börsennotierter Unternehmen vertritt. Diese Schieflage an der Börse will das Start-up Finmarie mindern: Die kostenlose App „Finmarie Finanzcoach“ soll Frauen Finanzwissen vermitteln und sie zur Geldanlage motivieren. Dabei wolle Finmarie berücksichtigen, dass Frauen bei der Geldanlage oft zurückhaltender seien, planen und Fehler vermeiden wollen, erklären die drei Gründerinnen des Start-ups.

Anwenderinnen registrieren sich in der App zunächst mit ihrer E-Mail-Adresse und erhalten dann einen Link, über den sie direkt in die Web-App springen; eine native App ist laut Anbieter in Planung. Im „Onboarding Quiz“ beantworten Nutzerinnen drei Fragen zu ihrer Erfahrung mit Geldanlagen, ihren Zielen und ihrer finanziellen Situation. Daraus generiert die App die Startseite („Dashboard“) mit Vorschlägen für erste Schritte.