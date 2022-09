„Wir haben keine Angst vor Smartphones“ Leicas Experten für Smartphonefotografie im Interview Kamerahersteller Leica arbeitet seit Kurzem mit Xiaomi zusammen. Im Interview erzählen Vice President Marius Eschweiler und der technische Leiter Florian Weiler, wie viel Leica-Technik sie in Smartphones einbauen, warum sie Smartphones nicht als Konkurrenz sehen und wo sie sogar von ihnen lernen. Von Robin Brand

c't kompakt Xiaomi hat in China sein erstes in Zusammenarbeit mit Leica entwickeltes Smartphone auf den Markt gebracht.

Im Fotolabor von c’t (siehe Kasten auf S. 97) macht das Xiaomi 12S Ultra eine gute Figur.

Leicas Expertise fließt vor allem ins Optik-Design.

Schon seit Jahren entwickelt die Edelmarke Leica auch Smartphonekameras – erst an der Seite von Huawei, neuerdings zusammen mit Xiaomi. Mit dem nur in Japan erhältlichen Leitz-Phone hat Leica 2021 gar ein Smartphone unter eigener Marke vorgestellt, eines der ersten mit Typ-1-Zoll-Sensor. Entstanden ist es in Zusammenarbeit mit Sharp. Im Interview sprechen Florian Weiler, technischer Leiter der Kooperation mit Xiaomi, und Marius Eschweiler, Vize-Chef der Business Unit Mobile von Leica, über die Grenzen der Physik, ausfahrbare Objektive und die Zusammenarbeit mit dem chinesischen Smartphonehersteller.

c’t: Wo sehen Sie die aktuellen Herausforderungen der Kameratechnik für Smartphones, Herr Weiler und Herr Eschweiler?